Из Челнов в Ростов-на-Дону отправилась колонна «КАМАЗов» с 110 т подарков для военных

Сегодня из Набережных Челнов выехала автоколонна с 110 т продовольствия и предметов первой необходимости для военнослужащих Вооруженных Сил России, участвующих в специальной операции на Украине. Передать подарки лично планирует мэр Автограда Наиль Магдеев, рассказал он в своем Telegram-канале.

«Такая инициатива — поддержать наших воинов — возникла у меня после личной встречи с командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным. Это наш с вами земляк, Герой России», — рассказал глава города.

Предложение Магдеева поддержали руководители городских организаций, предприятий. Было собрано внушительное количество продовольствия: 60 тонн муки, питьевая вода и ряд необходимых в боевых условиях средств. Сейчас колонна «КАМАЗов» перевозит его в Ростов-на-Дону.

Он поблагодарил всех за отзывчивость. «Мы должны реальными делами поддержать наших солдат, которые достойно выполняют свой воинский долг. Это наши ребята, сыновья, внуки!» — подчеркнул он.