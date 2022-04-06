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Происшествия
6 апреля 2022  19:30
Наталья Рыбакова

«Из двери валил дым»: соцработница из РТ рассказала, как тушила пожар в доме подопечной

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Пожар, вспыхнувший сегодня утром в доме пожилой жительницы села Верхнее Стярле Азнакаевского района Татарстана, до приезда пожарных потушила соцработник комплексного центра «Омет» Алсу Хуззятова. Как ей удалось это сделать, женщина рассказала журналистам.

«Я пошла к Раисе Мирхайдаровой, вышла пораньше из дома. Когда шла, услышала сигнал дымового пожарного извещателя. Когда вбежала в дом, из двери валил дым, а Раиса апа лежала на полу. Укрыла ее курткой и прошла в дом, там горели кровать и пол. Сама начала из ведра поливать водой, чтобы потушить огонь. Потом позвонила фельдшеру, пожарным», — рассказала Алсу Хуззятова.

Она отметила, что пожарные и фельдшер быстро приехали на место происшествия. К их приезду соцработница вместе с мужем уже потушили огонь, а кровать и матрас вынесли на улицу. Фельдшер вызвала скорую помощь, подоспевшая бригада увезла пожилую женщину в больницу.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда РТ, возгорание случилось в доме пожилой женщины 1938 года рождения. Благодаря проявленному героизму и грамотным действиям соцработницы удалось избежать жертв, отметили в ведомстве.

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