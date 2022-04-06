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Происшествия
6 апреля 2022  15:55

Соцработник спасла на пожаре пожилую жительницу Азнакаевского района РТ

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Сообщение о том, что в селе Верхняя Стерля Азнакаевского района Татарстана горит частный дом, поступило на номер пожарной охраны сегодня в 8 утра.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

До приезда пожарных социальный работник, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя, спасла из горящего дома 84-летнюю женщину. Ее с ожогами госпитализировали в Азнакаевскую ЦРБ.

Площадь пожара составила два квадратных метра – как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в доме загорелась кровать. Потушили ее еще до прибытия пожарных. Причину пожара установят дознаватели.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По данным ГУ МЧС России по РТ,  благодаря сработке пожарных извещателей в 86 случаях пожаров в жилых домах и квартирах, произошедших за пять лет с 2016 года, жильцы были своевременно оповещены о возгорании. Это спасло жизни 174 жителей республики, в том числе 66 детей. С начала этого года зарегистрированы два случая, спаслись три человека. 

#пожарный извещатель спас жизнь
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