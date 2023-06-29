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Из домов на острове Зеленый во время пожара вынесли 37 газовых баллонов
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Во время тушения пожара на острове Зеленый в Татарстане пожарные и местные жители вынесли из горящих домов и строений по соседству 37 газовых баллонов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на острове Зеленый Матюшинского сельского поселения загорелся дачный дом. Прибывшие на место огнеборцы сняли угрозу дальнейшего распространения огня.
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