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Общество 10 сентября 2024 19:16

Из цыганского табора в Татарстане госпитализировали 10 человек, заболевших корью

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В Зеленодольском районе РТ госпитализировали 10 человек, заболевших корью. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе администрации Зеленодольского района РТ.

По данным агентства, болезнь распространилась среди представителей цыганской диаспоры, которые, к сожалению, не имели прививок против кори. Все контактные с больными установлены – это порядка 350 человек, в том числе дети.

«Руководство Зеленодольского района совместно со специалистами Минздрава РТ держат ситуацию под контролем», – объяснили в администрации.

Все необходимые мероприятия по недопущению вспышки заболевания на территории муниципалитета, включая вакцинацию, проводятся, добавили в пресс-службе района.

#корь
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