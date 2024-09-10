Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из цыганского табора в Татарстане госпитализировали 10 человек, заболевших корью
В Зеленодольском районе РТ госпитализировали 10 человек, заболевших корью. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе администрации Зеленодольского района РТ.
По данным агентства, болезнь распространилась среди представителей цыганской диаспоры, которые, к сожалению, не имели прививок против кори. Все контактные с больными установлены – это порядка 350 человек, в том числе дети.
«Руководство Зеленодольского района совместно со специалистами Минздрава РТ держат ситуацию под контролем», – объяснили в администрации.
Все необходимые мероприятия по недопущению вспышки заболевания на территории муниципалитета, включая вакцинацию, проводятся, добавили в пресс-службе района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»