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Ру Тат
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Общество
5 декабря 2022  18:26
Эльза Кузнецова

Из Челнов в зону СВО отправились три вездехода «УАЗ» и гуманитарная помощь

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Из Челнов в зону СВО отправились три вездехода «УАЗ» и гуманитарная помощь

С майдана парка Прибрежный в Набережных Челнах в зону специальной военной операции направлена очередная партия шефской помощи. Это три вездехода «УАЗ», теплая одежда, медикаменты, продукты питания, наколенники и другие вещи первой необходимости. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Наиль Магдеев.

«Сегодня, в День добровольца, направили очередную партию помощи нашим воинам. Да, они обеспечены всем необходимым, но мы челнинцы, считаем, что помощь лишней не бывает, — отметил градоначальник. — Теплые вещи, продукты питания, техника поступят в войсковую часть, где служат челнинские бойцы».

В сборе помощи участвовали сотрудники исполкома и предприниматели.

«Вокруг нас большое количество волонтеров и добровольцев, они были и остаются рядом с нами в самые непростые времена. Все вместе мы делаем важные дела для нашей страны!» — написал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Магдеев побывал с рабочей командировкой в Лисичанске. 

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

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