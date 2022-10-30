Из Челнов в зону СВО отправилось шесть грузовиков с гуманитарной помощью

Из Набережных Челнов в зону специальной военной операции отправилось шесть грузовиков с гуманитарной помощью – предметами первой необходимости и продуктами питания. Получилось свыше 100 тонн груза на сумму более 11 млн рублей, сообщил в своем блоге мэр города Наиль Магдеев.

«Мы продолжаем поддерживать наших воинов, находящихся в зоне специальной военной операции. Делаем это по зову души и сердца», — написал он.

Данный груз сформирован за счет средств Фонда поддержки мобилизованных и Ассоциации «Некоммерческое партнерство „Логистика и автоперевозки Татарстана“» при поддержке учреждений и организаций Автограда.

«Благодарю за поддержку челнинцев, руководителей предприятий и организаций, которые не на словах, а на деле поддерживают наших воинов!» — заявил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что семьям мобилизованных челнинцев выплатят денежные компенсации на проезд в общественном транспорте, а также освободят от имущественных налогов.