Челны отправили более 20 тонн помощи воинам в зону СВО

Набережные Челны в очередной раз отправили в зону специальной военной операции грузовики с шефской помощью — в общей сложности около 20 тонн. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Наиль Магдеев.

«Сегодня мы отправили из Набережных Челнов очередную партию груза помощи для наших воинов. Мы их уважаем, любим и гордимся! В последнее время мы довольно часто собираемся на площадке у набережной Табеева, чтобы проводить водителей с грузами. Такие встречи будем продолжать и отправлять помощь нашим воинам», — написал он.

В отправке груза также участвовали депутаты горсовета, сотрудники исполкома, председатели ТОС, активные жители города.

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что поддержка военнослужащих сегодня — в приоритете.

«Всех, кто причастен к поддержке наших воинов, искренне благодарю от имени бойцов, их семей. Желаем нашим воинам вернуться живыми и здоровыми домой в Набережные Челны», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нижнекамск отправил бойцам «УАЗы» и гуманитарный груз.