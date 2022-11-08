Из Челнов на службу в армии уехали первые сорок призывников

Более сорока челнинских новобранцев отправились сегодня ранним утром на службу в армии. Фото и видео отправки опубликованы в телегам-канале мэрии Автограда.

Молодых солдат с площади ДК «КАМАЗ» в 5 часов утра пришли проводить родители, родственники, друзья. С напутственным словом перед ребятами выступили и. о. председателя призывной комиссии, первый замруководителя исполкома города Илья Зуев и глава военного комиссариата Центрального и Автозаводского районов Челнов Рашид Ильясов.

«Это первая отправка в осенний призыв. Ребята отправятся служить на Черноморский флот и в Йошкар-Олу», — сказал журналистам Рашид Ильясов.

Всего, по его словам, служить в армию в осенний призыв пойдут 270 призывников. Кампания будет продолжаться до 31 декабря, в Челнах же ее планируется завершить к середине декабря.

«Мы давно готовились к службе в армии, идем служить с легким сердцем», — сказал папа одного из призывников.

Осенняя призывная кампания стартовала 1 ноября, к работе приступили свыше 2,5 тыс. призывных комиссий в субъектах РФ, о чем ранее сообщал «Татар-информ». Текущая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине, мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке.