Из частного музея Москвы в Казань едет новогодняя выставка кукол и игрушек XIX-XX веков

В Центре «Эрмитаж-Казань» музея-заповедника «Казанский Кремль» 16 декабря откроется новогодняя выставка кукол и игрушек XIX и XX веков из собрания московского Музея уникальных кукол.

Для знакомства с редкостями выставки об истории детства посетителям будут выдаваться аудиогиды. Можно будет увидеть и узнать подробности о 400 экспонатах: старинных ростовых куклах в карнавальных костюмах, куклах на прогулке с фарфоровым малышом в коляске, «карманных» фарфоровых куколках, куклах и принадлежностях для рукоделия, антикварных кукольных сервизах из фарфора, стекла и металла. Среди раритетов, к слову, будут и две миниатюрные куклы, подаренные московскому музею жительницей Казани Валентиной Дьячковой.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«Валентина Владимировна в детстве получила эти фарфоровые куклы в подарок от своей тети, родившейся в 1906 году. Побывав в январе этого года на предыдущей выставке Музея уникальных кукол в Казани „Золотой век кукол”, Валентина Дьячкова решила передать свои старинные куклы музею. За долгие годы малышки утратили свои оригинальные наряды, расползлись от времени, ведь ими играли. Дарительница сшила им такие же наряды, поскольку хорошо помнила, как куклы были одеты», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Центра «Эрмитаж-Казань».

Несмотря на то, что в Казани выставка из собрания Музея уникальных кукол будет проходить не впервые, организаторы уверяют, что по большей части привезут в столицу Татарстана игрушки, не экспонировавшиеся в прошлый раз. В их числе будут и советские куклы и игрушки, а также произведенные на рубеже XIX и XX веков в зарубежных странах.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Атмосферности выставке «История детства. Куклы и игрушки XIX-XX веков» добавят детская комната, оформленная в стиле СССР 1960–70-х годов, а также подлинные черно-белые фотографии, запечатлевшие детей с такими же игрушками в руках, которые в наши дни являются экспонатами Музея уникальных кукол.

«Детская комната также будет создаваться совместно с директором Музея уникальных кукол и куратором проекта. Комната будет наполнена куклами и игрушками музея Москвы», — отметили в пресс-службе Центра «Эрмитаж-Казань».

Выставку можно будет увидеть в Центре «Эрмитаж-Казань» до 14 января 2024 года.