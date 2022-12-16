В Казань приехал «Золотой век кукол» из собрания частного московского музея

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Французские, немецкие, польские, русские, восковые и фарфоровые, деревянные и текстильные, куклы-пупсы, будуарные куклы и даже кукла-бульдог с покачивающейся головой и умеющая лаять. В Центре «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась новогодняя выставка «Золотой век кукол» из частного собрания первого в России музея кукол (Москва). В Казань приехали более ста шестидесяти уникальных антикварных предметов, в том числе приданое старинных кукол (одежда), тряпичные и шарнирные основы — выставка охватывает эволюцию кукол с середины XIX века до 70-х годов XX века.

«Наши куклы действительно уникальны. Уникальны тем, что осталось их крайне мало в мире. В нашем музее куклы представлены из довольно хрупких материалов. Есть куклы с уникальными историями — и блокадные, и принадлежащие известным людям, куклы настолько редкие во всем мире с известных фабрик, что их можно пересчитать по пальцам рук пары человек. Советские куклы тоже являются уникальными, на наш взгляд, до 70-х годов, пока не начнется штамповка. Помните эти прошитые волосы?.. В это же время начинается ещё и штамповка глаз, лица целиком, поэтому мы 70-ми годами ограничиваемся. До этого времени роспись сохраняется ручной, у кукол сохраняются парички, и их выпускают не просто так, а собираются целые комиссии, в том числе и детские комиссии, которые определяют целесообразность выпуска этих кукол. Делали прототип некой куклы, давали ее детям, смотрели, как они с ней играют, собирали обратную реакцию. Например, дети говорили, эту куклу невозможно посадить, она падает — делали что-то, чтобы она более уверенно сидела. А эту куклу хочется причесать — делали парички и т.д. Мне кажется, это было замечательно. Хоть это и были уже более доступные куклы, но они продолжали быть уникальными», — рассказала директор музея Людмила Морозова.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Всего в Музее уникальных кукол около 6 тысяч экспонатов, кукол из них около тысячи. Коллекцию начали собирать по инициативе театрального художника Юлии Вишневской и впервые представили в Москве 1996 году. «Звёздочкой коллекции» директор музея называет куклу Ванечку фабрики «Журавлев и Кочешков», казанская публика и гости города смогут увидеть ее на выставке в Центре «Эрмитаж-Казань».

«Фабрика запрещённая в свое время. Ее куклы сегодня очень и очень редки, потому что открылась она в 1914 году, после Революции была национализирована, но продолжала выпускать кукол вплоть до сворачивания новой экономической политики, когда нарком просвещения Анатолий Луначарский подписал приказ о полном уничтожении фабрики этих кукол. Они, фарфоровые, со стеклянными глазами, с натуральными волосами, в красивых одежках, были слишком дороги для нового времени. Стоимость одной куклы могла составлять годовой оклад рабочего. А нужны были новые герои, новые цены. Что может быть проще, чем уничтожить фабрику?.. Более того, люди из своих домов начинают выносить таких кукол и разбивать. Не только кукол этой фабрики, но и других. Критерий был один: фарфоровая — значит, дорогая, из какого-то другого материала — значит, можно. В очень редких случаях таких кукол прятали. Выживают эти куклы вывезенными за границу как подарки и сувениры или проданными, поскольку во времена НЭПа наша страна торговала с другими странами. И выжили куклы из коллекции жены наркома Луначарского, которая коллекционировала и очень любила их», — обратила внимание Людмила Морозова.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Стоимость такой куклы сейчас, к слову, не менее 600 тысяч рублей.

«Этой выставкой начинается Новый год в Казанском кремле. Как только мы открываем новогоднюю выставку в Центре „Эрмитаж-Казань“, как только мы распахнем те двери, мы попадаем в сказку, в Новый год, в детство, в чудеса... Спасибо за возможность познакомиться с этими чудесными куклами, которые возвращают нас в далёкое, чудесное детство. Музей уникальных кукол — это прекрасно», — Светлана Коновалова.

Вернисаж недетской, хотя и кукольной выставки собрал как ностальгирующих и любопытствующих завсегдатаев музеев, так и студентов Института культуры и состоявшихся мастеров прикладного дела. В числе последних казанский автор художественной куклы Ирина Зубцова, изготавливающая кукол уже около 13 лет.

«Человек любит кукол, когда умеет фантазировать и умеет создавать свой мир, личный. Дома у меня лишь несколько кукол, потому что для них есть отдельная студия, но в основном куклы продаются. А здесь зацепило все, потому что это история, и очень интересно смотреть, например, чем играли наши родители. Сейчас все это возвращается. Например, ёлочная игрушка — это та самая игрушка, которая передается из поколения в поколение. Ёлочные игрушки у меня есть как минимум от двух поколений, а вот старинных игрушек нет совсем», — призналась собеседница.

Выставку «Золотой век кукол» в Центре «Эрмитаж-Казань» можно будет увидеть до 22 января.