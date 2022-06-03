Из бюджета Татарстана на ремонт дорог в Челнах будет направлено 804,3 млн рублей

ГКУ «Главтатдортранс» ищет подрядчиков на выполнение дорожных работ в Набережных Челнах. На сайте госзакупок размещены две заявки на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров, а также на выполнение работ по ремонту подъездных путей к социально значимым объектам.

На эти цели из бюджета Татарстана планируется направить 804,3 млн рублей.

Общая протяженность челнинских внутриквартальных проездов и тротуаров составит 9,8 км. Стоимость — 403,4 млн рублей. На выполнение работ по ремонту подъездных путей к социально значимым объектам будет направлено 400,9 млн рублей.

Общая протяженность дорог, которые отремонтируют в Челнах, составит более 20 километров. Согласно условиям, работы должны быть завершены до 24 октября 2022 года. Подрядчик станет известен 20 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах на ремонт дорог в 2022 году потратят более 2,3 млрд рублей.