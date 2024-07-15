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Из Буинского района на СВО уехали полсотни контрактников
По официальным данным, на сегодняшний день в зону СВО из Буинского района уехали более 50 военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны.
Утром в Буинском комиссариате еще два кандидата ждали приезда мобильной службы. В 8 часов подъехал «Ларгус», медсестра повезла их в больницу. По словам медицинского работника, по списку необходимых к прохождению мероприятий, врученному будущим военнослужащим, она будет сопровождать их до каждого кабинета.
Корреспонденты наблюдали, каким образом помогают будущему контрактнику, чтобы ему не приходилось стоять в очередях к врачам.
У обратившихся в военкомат вначале рассматривают документы. Если все в порядке, представитель военкомата связывается с центральной районной больницей.
Главный врач центральной районной больницы Рустем Самерханов разъяснил порядок организации работы в медучреждении.
«Врачи Буинской ЦРБ тесно сотрудничают с военным комиссариатом. Дважды в год на месте проводят медосмотр призывников, отправляющихся на срочную службу. Сейчас также помогаем в прохождении медосмотра в утверждённом Министерством обороны порядке отправляющимся на СВО по контракту, встретив их в военном комиссариате. К каждому врачу они проходят без очереди. Их сопровождает медицинская сестра. В случае возникновения проблем они могут обратиться ко мне лично. До сегодняшнего дня серьезных проблем не было, беспрепятственно контрактник получает документ о годности к службе в составе Вооруженных Сил России», — сказал он.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой
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