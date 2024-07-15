Из Буинска в зону СВО доставили автомобиль «Нива»

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Из Буинска в зону СВО по запросу бойцов доставили автомобиль «Нива». Ребята на передовой обратились к своим близким, рассказав, что транспорт необходим для более быстрой перевозки продуктов, предметов первой необходимости.

В итоге с помощью земляков была приобретена «Нива» в хорошем состоянии. Ильдус Заббаров из Буинска тщательно отремонтировал автомобиль, чтобы он служил без проблем. Раскрасил машину Данил Архипов. Индивидуальный предприниматель Амир Фасхутдинов помог с колесами.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

По словам Гузель Заббаровой, которая сама ездила на СВО, многие помогали деньгами. Ребята из Буинска везли «Ниву» с запасом бензина.

Они везут не только автомобиль, но и запрошенное военными первичное снаряжение: полотенца, мокрые полотенца, тактические аптечки, носилки, ремни. Женщины села Адав-Тулумбаево приготовили парням чак-чак, кыстыбый, домашнюю лапшу. Наталья Макарова, чей сын служит в зоне спецоперации, приготовила сухие супы.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Из Буинска на двух транспортах, одним из которых стала «Нива», волонтеры отправились к месту проведения специальной военной операции. По словам Гузель Заббаровой, посылки были собраны по заказу военнослужащих. Их раздавали попутно.

Братья Искандер и Марсель Якуповы, супруги Гузель и Ильнар Заббаровы передали гуманитарную помощь и на днях благополучно вернулись в Буинск.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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