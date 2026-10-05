Восемь жителей Бугульмы отправились в мобилизационный людской резерв Татарстана

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Восемь жителей Бугульмы сегодня отправились в мобилизационный людской резерв из военного комиссариата района. Четверо из них имеют боевой опыт в зоне специальной военной операции.

В течение 24 дней резервисты пройдут подготовку на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. После этого они заступят на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп по охране и обороне объектов жизнеобеспечения Татарстана.

«Мужчины будут задействованы в мобильных огневых группах для охраны критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите. Основные места назначения – предприятия топливно-энергетического комплекса в Казани и Нижнекамске. В течение года они могут быть задействованы до шести месяцев», – сообщил военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Военнослужащих обеспечат формой, штатным вооружением и автомобилями. Денежное довольствие составляет от 150 тыс. рублей в месяц. На период сборов резервисты получают выплаты по линии Минобороны России, при этом сохраняют зарплату по основному месту работы. Дополнительные выплаты также предусмотрены со стороны предприятий, охрану которых осуществляют мобильные огневые группы.

Военный комиссариат продолжает комплектование мобильных огневых групп. «Желающим вступить в них необходимо обращаться в военный комиссариат», – отметил Миннетдинов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В настоящее время 12 жителей Бугульмы уже несут боевое дежурство в составе мобильных огневых групп. Еще одна отправка резервистов из города запланирована на 22 октября.

На церемонии отправки присутствовали директор кадетской школы-интерната Александр Крайнов, юнармейцы, представители духовенства, а также родные и близкие резервистов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В рамках мероприятия состоялось награждение военнослужащего. Ефрейтору Роману Корсукову за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вручили государственную награду – медаль «За храбрость» II степени.

Фото предоставлено Светланой Андреевой