Первые 13 призывников из Бугульминского района отправились на военную службу

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульминском районе состоялась отправка первой группы призывников в рамках весенней призывной кампании. Торжественные проводы прошли ранним утром 13 апреля во дворе военного комиссариата.

На сборный пункт в Казань направились 13 молодых людей, призванных решением призывной комиссии. Перед отправкой новобранцев проинструктировал военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов.

Он подчеркнул, что военнослужащие по призыву не направляются в горячие точки, а также напомнил о возможности заключения контракта с Министерством обороны РФ.

«Желаю вам удачной службы. Это маленький, но яркий эпизод вашей жизни. Всего 12 месяцев. Потом будете вспоминать и как вас провожали, и как вы уезжали. Этот день останется в памяти на всю жизнь», – обратился к призывникам военный комиссар.

Отмечается, что служба начнется с момента убытия со сборного пункта Республики Татарстан. Следующая отправка запланирована на 22 апреля – к месту службы планируется направить еще 13 человек.

В церемонии проводов приняли участие представители духовенства и общественных организаций. Они пожелали новобранцам успешной службы, новых знаний и надежных товарищей.

Всего в рамках весенней призывной кампании 2026 года из Бугульминского района планируется направить на военную службу порядка 95 человек.

Призывники будут распределены по различным видам и родам войск, включая сухопутные, десантные, пограничные, войска специального назначения, а также воздушно-космические силы и военно-морской флот.

