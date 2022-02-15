Из Бразилии в Татарстан через Кубу и Францию: В Казани представили неамериканский джаз

Сцена еще не остыла после испанских страстей, развернувшихся на сцене Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» накануне. Но уже сегодня гости театра окунулись в новую музыкальную программу резиденции – «RIO - KAZAN TRANSIT».

В этот раз «перелет» был организован KAZAN CITY TRIO – камерным ансамблем джазовой музыки в лице Айдара Валиева (баян), Рафаэля Абдуллина (ударные) и Марата Николаева (клавишные). Коллектив, музыканты которого соединили в себе знания и опыт европейского джаза (и не только), представили гостям концерта неамериканский джаз.

«Первая программа в исполнении камерного оркестра Kazan Сity в этих стенах представила образцы „вечнозеленой“ классики – более ранней джазовой формы музицирования, возникшей в Америке в начале прошлого века. В этот раз нам хотелось показать, что этот стиль весьма разнообразен в разных странах», - подчеркнул лидер группы Марат Николаев.

Основу программы составил босанова – жанр бразильской популярной музыки, представляющий собой синтез бразильского фольклора и джаза.

«Если саксофон прочно укрепился за джазовой музыкой как основополагающий инструмент, то флейту стали использовать в этом направлении только во второй половине XX века, в том числе, в бразильской музыке. В 60-е годы этот феномен сделал бразильскую культуру мировым достоянием в джазовом искусстве», – рассказал Николаев.

Свое мастерство игры на флейте в этот вечер продемонстрировала лауреат международного молодежного конкурса джазовых исполнителей Анна Кожевникова.

«Для слуха жителя Бразилии сочетание флейты и аккордеона будет весьма привычно в этом стиле, хотя для нас этот синтез может показаться необычным. Но нужно отметить, что бразильский джаз во многом похож на американский», – рассказала Кожевникова.

Но не только звук флейты, но и прекрасный вокал лауреата республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» Лианы Зайнуллиной вместе с трио передал казанцам тепло солнечной Бразилии. Яркими акцентами музыкального вечера стали мотивы кубинского, французского и татарского джаза – феномена национальной культуры в XX веке.

По словам Марата Николаева, в планах— подготовка новых программ, которые дополнят репертуарную составляющую Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Все они будут доступны и по «Пушкинской карте».