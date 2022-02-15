Испанские интриги в комедии: В Казани разыграли «Изобретательную влюбленную»

Захватывающая картина страстей, интриг, ревности, соперничества, хитроумных обманов и пылких любовных признаний была представлена на сцене Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Именно здесь под руководством режиссера Александра Туманова была поставлена «Изобретательная влюбленная» по одноименной пьесе испанского драматурга Лопе де Веги.

«Мы никак не корректировали текст Лопе де Веги. Считаю, что театр вторичен по отношению к первоисточнику, и как-либо видоизменять его мы не вправе. К тому же позиция самого театра такова, что здесь создаются работы, базирующиеся на классике и транслирующие лучшие образцы мировой культуры», – пояснил режиссер.

Фото: © Владимир Васильев

В попытке доподлинно сохранить все то, что было заложено в пьесе драматургом и выдающимся представителем Золотого века Испании, арт-резиденцией перед артистами была поставлена сложнейшая задача: заставить смеяться зрителей над событиями, произошедшими несколько веков назад.

И эта высокая планка в этот вечер была взята: по зрительному залу то и дело раздавался хохот над затейливыми выдумками прекрасной Фенисы или забавными проделками ее возлюбленного Люсиндо и его верного слуги Эрнандо. Уморительные реплики недальновидной матери Фенисы – Белисы и глупого отца Люсиндо – капитана Бернардо неизменно вызывали одобрительные улыбки, а коварная Герарда и сама очаровывала язвительными усмешками публику.

Фото: © Владимир Васильев

«Эта пьеса прославляет любовь, защищает право человека на свой выбор и на свое счастье, учит прекрасных девушек пользоваться смекалкой, а молодых людей – быть настоящими мужчинами», – поделился мнением руководитель арт-резиденции, лауреат премии правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств РТ и РК Дмитрий Туманов.

Над декорациями, в которых гармонично развивается сценическое действо, трудился заслуженный художник РФ, народный художник РТ Сергей Скоморохов. Общую картину Испании эпохи Возрождения дополнили и украсили вычурные костюмы, вживую исполненные песни и музыка, написанная композитором, заслуженным деятелем искусств РТ Юрием Чаплиным.

Фото: © Владимир Васильев

Действие также динамизировали настоящие бои на шпагах и страстное фламенко в исполнении артистов.

Повтор премьеры состоится 25 февраля.