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Здоровье
21 декабря 2021  19:24

Из больниц выписали первых россиян, переболевших омикрон-штаммом Covid-19

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В России выписаны первые пациенты, выздоровевшие после заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Их обследовали лабораторно в ежедневном режиме, в течение первых нескольких дней по возвращении у 16 был выявлен новый вариант коронавируса под названием „омикрон“. <...> На сегодняшний день они уже выздоравливают, выписываются из стационара, так же как и те, кто благополучно прошел 14-дневный карантин, находясь в обсерваторе. И в связи с тем, что у пациентов были отрицательные тесты на все варианты вируса и не ухудшалось самочувствие, по истечении 14 дней они были выписаны и отправлены по домам», — заявила специалист.

По ее словам, информации о новом штамме по-прежнему немного, но в стране предпринимаются все меры, чтобы избежать его распространения и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее глава Роспотребнадзора уточнила, что в России выявлен 41 случай омикрон-штамма коронавируса.

#коронавирус #омикрон #Роспотребнадзор
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