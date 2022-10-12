От Башкортостана до Дальнего Востока: кто и почему скупает квартиры в Татарстане?

По росту цен на жилье Казань оставила далеко позади многие города-миллионники страны. Жители каких регионов приезжают жиль в Татарстан и что ими движет – в обзоре «Татар-информа».

Наибольшим спросом кроме Казани у жителей других регионов пользуется недвижимость в Набережных Челнах, Ютазинском, Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Недвижимость жители других регионов больше всего покупают в Казани, Челнах и Ютазинском районе

Больше всего покупка недвижимости в Татарстане пользуется спросом у жителей соседних Башкортостана и Ульяновской области. В первую десятку регионов Росреестр по РТ включил Самарскую область, Чувашию, Московскую область и Москву, Удмуртию, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Республику Марий Эл и Нижегородскую область.

Впрочем, при более пристальном рассмотрении стало ясно, что рейтинг составлен из регионов, жители которых подали в республиканский Росреестр заявления на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Всего за январь – август этого года таких заявлений поступило более 3,4 тыс., из них 1224 – на покупку недвижимости только в Казани. Для сравнения: в 2021 году за такой же период времени было подано более 2,7 тыс. подобных заявлений (всего за год – более 4,2 тыс.).

Кроме столицы Татарстана наибольшим спросом в рамках таких сделок у жителей других регионов пользуется недвижимость, расположенная в Набережных Челнах, Ютазинском, Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах. Последние три так или иначе, но попадают в агломерацию с Казанью, а Ютазинский граничит с Башкортостаном.

На учетно-регистрационные действия в Росреестр РТ подано около 775 тыс. заявлений

Экстерриториальное оформление покупки или продажи недвижимости позволяет экономить не только время, но и деньги – как минимум на расходы, связанные с поездкой к месту совершения самой сделки. Заявитель подает документы на учетно-регистрационные действия в отношении объекта недвижимости, находящегося на территории другого субъекта РФ, не покидая «домашний» регион. Для этого достаточно обратиться в любой офис МФЦ, аналогичная услуга налажена также и в банках.

«Оформление недвижимости проводится в те же сроки, что и при обычном способе подачи заявления», – говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова. По ее словам, в этом году такой возможностью уже воспользовалось порядка 5 тыс. татарстанцев.

Лилия Бурганова: «Оформление недвижимости проводится в те же сроки, что и при обычном способе подачи заявления» Фото: rosreestr.tatarstan.ru

При этом, как отметили ИА «Татар-информ» в Росреестре Татарстана, всего за январь – август текущего года на учетно-регистрационные действия было подано более 774,6 тыс. заявлений (на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года; всего за 2021 год – более 1 млн заявлений). Из них на кадастровый учет – более 49 тыс. заявлений, а на одновременную процедуру (и кадастровый учет, и регистрация права) – более 32 тыс.

Таким образом, заявления на экстерриториальную регистрацию составили в общем объеме менее 0,5%.

А данных о количестве заявлений от жителей других регионов, поданных непосредственно в самом Татарстане, в Росреестре нет. Так что делать выводы о том, жители каких субъектов РФ реально покупают в нашей республике недвижимость, в таких условиях, мягко говоря, весьма проблематично.

Возвращаются татары, приезжают студенты

У каждого застройщика, как и у каждого риелторского агентства, будет своя статистика работы с иногородними заказчиками. Тем не менее, по оценкам вице-президента Гильдии риелторов РТ Андрея Савельева, в среднем на покупателей из других регионов приходится 20-30% сделок. И речь в данном случае идет не об экстерриториальных заявлениях, хоть популярность подобного формата и растет с каждым годом, потому что он и правда является крайне удобным для их проведения, подчеркивает Савельев.

Андрей Савельев: «Хороший поток в республику традиционно идет из соседних регионов, в том числе из Башкортостана, а также из Марий Эл, но могу выделить еще и переселенцев с Дальнего Востока» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако для этого необходимо участие двух профессиональных риелторов с двух сторон: «Во-первых, человека нужно в принципе убедить пойти на такую сделку, удаленную и во многом виртуальную, что само по себе непросто. Во-вторых, и со стороны покупателя, и со стороны продавца нужны очень грамотные специалисты, способные организовать и провести процедуру», – отметил эксперт.

Что касается потоков покупателей недвижимости в Татарстане из других регионов РФ, то Савельев выделяет три основных направления: «Действительно, хороший поток в республику традиционно идет из соседних регионов, в том числе и из Башкортостана, а также из Марий Эл, но могу выделить еще и переселенцев с Дальнего Востока, например с Камчатки. Объяснить это можно так. Во-первых, это татары, возвращающиеся на историческую родину. Например, уезжали на севера или другие заработки, в тот же ХМАО, а куда им обратно – только домой, в Татарстан. Во-вторых, это студенты и в целом образовательная миграция. Вузы в Казани, являясь очень престижными на федеральном уровне, все-таки более доступны для молодежи, чем московские и питерские. И многие родители, отправляя отпрысков в Татарстан, предпочитают сразу же вложиться здесь и в квартиру, нежели тратиться на многолетний съем. А многие студенты к тому же после получения дипломов остаются жить и работать в Казани и потом и родителей перевозят».

По мнению Савельева, покупатели недвижимости из столичных регионов, в том числе из Москвы, – это главным образом те, кто приезжает в Татарстан поработать: «Потом, через несколько лет, они смогут продать жилье, причем еще и с прибылью».

Цены на жилье в Казани растут вдвое быстрее, чем в Уфе

«Татарстан и Казань уже много лет привлекает не только жителей близлежащих регионов, но и покупателей со всей России. Обращаются как граждане, планирующие купить недвижимость для постоянного проживания, так и в целях инвестирования», – добавляет по этому поводу вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

Руслан Садреев: «Для покупки недвижимости в Татарстане и Казани обращаются как граждане, планирующие купить недвижимость для постоянного проживания, так и в целях инвестирования» Фото: grrt.info

Действительно, как отмечал «Татар-информ» в материале «Почему цены на квартиры в Казани росли в пять раз быстрее, чем зарплаты?», за два года средняя стоимость квадратного метра в столице Татарстана выросла с 85 до 140 тыс. рублей, или на 64%. По данным сервиса «Росриэлт», на текущий момент в среднем квадратный метр только в Казани и на первичном, и на вторичном рынке стоит уже более 149 тыс. рублей.

Как бы то ни было, Казань уже вошла в клуб городов-миллионников с фактически не доступным для массового покупателя жильем. «Когда-то жилье в Уфе стоило не намного дешевле, чем в Казани. Но в последние два года динамика цен здесь оказалась почти вдвое ниже, чем в столице Татарстана. Квадратный метр подорожал более чем на треть – до 100 тыс. рублей. То есть если условная «однушка» площадью 40 кв. метров в Казани сейчас стоит 5,6 млн рублей, то в Уфе – 4 млн рублей», – рассказывали эксперты «Татар-информу».

Внешние потоки растут

Статистику поддерживает и другой немаловажный фактор. Согласно предварительным данным последней Всероссийской переписи населения, Татарстан в структуре ПФО оказался единственным полюсом существенного миграционного роста: с 2010 года республика приросла на 219 тыс. человек.

Чулпан Ильдарханова: «Все округа, кроме Центрального, Южного и Северо-Западного, являются миграционными донорами Татарстана» Фото: предоставлено Чулпан Ильдархановой

«Все округа, кроме Центрального, Южного и Северо-Западного, являются миграционными донорами Татарстана. Главный миграционный донор – ПФО. Отмечу, что за 2021 год приток мигрантов из Республики Башкортостан и Удмуртии увеличился в три раза», – объясняла «Татар-информу» доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова. И, кстати, в числе наиболее привлекательных для переселения муниципальных образований она также называла Казань, Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский, а также Лаишевский и Тукаевский районы. То есть по факту агломерации двух крупнейших городов республики.

По данным Татарстанстата, по итогам января – июля 2022 года миграционный прирост (так определяется разница между прибывшими и выбывшими) в целом по республике составил 5045 человек, в том числе 2775 человек – из других регионов России, остальные – это внешние мигранты, львиная доля – из стран СНГ. Это больше, чем было годом ранее (4963 и 2121 человек соответственно), а значит, тренд на переселение в республику остается устойчивым.