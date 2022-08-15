Татарстан «пылесосит» Поволжье: население республики выросло на 219 тысяч за 10 лет

Татарстан стал центром миграционного роста в Поволжье – к таким выводам можно прийти, основываясь на данных Росстата. Чем объясняется такая динамика, плохо это или хорошо для республики и можно ли доверять этим цифрам – в материале «Татар-информа».

Сколько потеряло Поволжье?

Если обратиться к предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, а затем сравнить их с данными, полученными переписчиками в 2010 году, можно увидеть, что динамика численности населения большинства регионов ПФО отправилась в глубокий минус. При этом Татарстан единственный демонстрирует существенный прирост.

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Нижегородская область за 11 лет потеряла 192 тыс. человек, Кировская – 187 тыс., Оренбургская – 170 тыс., Ульяновская – 96 тыс., Самарская – 43 тыс., Удмуртия – 68 тыс., Чувашия – 65 тыс., Марий Эл – 19 тыс. Прирост наблюдается только в Башкортостане – плюс 19 тыс., а также в Татарстане – плюс 219 тыс.

По просьбе «Татар-мнформа» доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова дополнила статистику Росстата.

«За 2000-2020 годы по общему приросту только в шести регионах ПФО (в РТ, Башкортостане, Удмуртии, Самарской области, Мордовии и Пермском крае) были положительные значения.

И только в семи регионах ПФО (Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Оренбургский, Пермский край, Марий Эл и Чувашия) наблюдался положительный коэффициент естественного прироста населения», – констатирует эксперт.

Чулпан Ильдарханова: «Все округа, кроме Центрального, Южного и Северо-Западного, являются миграционными донорами Татарстана» Фото предоставлено Чулпан Ильдархановой

«ПФО – главный миграционный донор Татарстана»

Если говорить конкретно про Татарстан, то положительный коэффициент естественного прироста в республике был обеспечен снижением общего коэффициента смертности и ростом общего и суммарного коэффициентов рождаемости.

В свою очередь, миграционный прирост также оставался в Татарстане положительным. Как уточняет Чулпан Ильдарханова, максимальный показатель в 4853 человека был достигнут в 2014 году.

«Все округа, кроме Центрального, Южного и Северо-Западного, являются миграционными донорами Татарстана. Главный миграционный донор – ПФО. Отмечу, что за 21 год приток мигрантов из Республики Башкортостан и Удмуртии увеличился в 3 раза, – комментирует собеседница «Татар-информа». – Если говорить о муниципальных образованиях с максимальным миграционным приростом, то это Казань, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский, Тукаевский районы».

В Татарстане формируется так называемая казанская агломерация, вытягивающая из соседей местных жителей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Число прибывших в Казань начало резко расти в 2011 году, достигнув пика (30 874 человека) в 2014-м. Чулпан Ильдарханова объясняет это притоком работников для строительства объектов Универсиады-2013 и изменением инфраструктуры города.

«В 2015 году количество прибывших стало ниже, в 2016 и 2017 годах вновь возросло, что также может быть связано со спортивными мегасобытиями, проводимыми в столице. Значительное снижение наблюдалось в 2019 и 2020 годах. Также необходимо отметить, что по количеству выбывших с 2011 года наблюдается тенденция роста – число мигрантов из Казани выросло более чем в 2,5 раза, что во многом определяет снижение миграционного прироста столицы Татарстана», – сообщает эксперт.

Рождение «казанской агломерации» или естественное расширение столицы?

Если вернуться к общей динамике численности населения в ПФО за 11 лет, можно выдвинуть смелое предположение о том, что в Татарстане формируется так называемая казанская агломерация, вытягивающая из соседей местных жителей.

Число прибывших в Казань начало резко расти в 2011 году, достигнув пика в 2014-м Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если говорить о приросте, то Казань по большому счету является экономическим центром Поволжья. Мы видим, что это самый успешно развивающийся город из всех, что стоят на Волге. Вполне логично, что люди едут туда, где есть работа, инфраструктура и лучшие условия, – комментирует независимый демограф Алексей Ракша. – В то же время для формирования агломерации необходимо, чтобы в ней было достаточно большое количество населенных пунктов либо, чтобы город очень активно расползался за свои переделы. Замечу, что вокруг Казани вообще нет крупных городов – в основном поселки, дачи, коттеджи. Она просто плавно расширяется за счет застройки ближайших полей, расползания дачных участков и так далее. То есть происходит совершенно типичное движение для любого растущего города-миллионника».

С этим соглашается вице-президент Академии наук РТ, доктор экономических наук Вадим Хоменко. По его словам, дело совсем не в «казанской агломерации» – такая тенденция прослеживается уже не первый год, причем не только в нашей стране.

«По моей оценке, прирост в Татарстане идет за счет миграционного потока, но не за счет естественной рождаемости. Это говорит о привлекательности республики, – считает эксперт. – Если говорить про Россию в целом, миграционный поток выстраивается так: народ из сельских районов в Сибири сначала едет в областные и районные центры, потом миграционный поток направляется в крупные города, а потом они направляются в европейскую часть страны. Такие потоки характерны не только для России, но и для Европы: поляки уезжают в Германию, немцы – в Великобританию или США».

Вадим Хоменко: «Прирост в Татарстане идет за счет миграционного потока, но не за счет естественной рождаемости» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Взгляд изнутри

«Я предлагаю посмотреть на этот феномен изнутри республики. Тут есть большая проблема –!усиление миграции в “казанскую агломерацию”, “набережночелнинскую”., “альметьевско-бугульминскую”. Они вытягивают на себя все население сельских районов. Пустеют села, пустеют районные территории», – сетует Вадим Хоменко.

Собеседник «Татар-информа» уверен: причина в отсутствии хорошо оплачиваемой работы. Именно поэтому, с одной стороны мы видим отток, а там, где его нет, присутствует суточная миграция.

«Сейчас основная задача, в том числе для республики, заключается в обеспечении людей в сельской местности и малых городах нормально оплачиваемой работой. Также надо учесть то, что в Татарстане огромный объем сельскохозяйственной продукции не перерабатывается на месте. Мы должны не только нефть перерабатывать, но и сельхозпродукцию. Это дало бы те самые хорошо оплачиваемые рабочие места, а также продукцию высокого качества, – считает Вадим Хоменко. – Мы не должны потерять людей из села, потому что село – это не просто жизнь в экологически чистом месте, это – сохранение нации и нашего национального самосознания».

Городские агломерации и вытягивают на себя все население сельских районов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Нюансы прироста

По мнению независимого демографа Алексея Ракши, данные Росстата, на основе которых был проведен анализ, вызывают некоторые вопросы.

«По результатам переписи можно увидеть, что численность населения ряда национальных республик оказалась выше ожидаемой. По Татарстану это еще более-менее понятно, поскольку, как я уже говорил, это наиболее экономически успешный регион Поволжья. Этим можно объяснить и то, что в Татарстане оказалось на 117 тыс человек больше, чем предполагалось ранее. Я вполне готов в это поверить.

Но то, что население Башкортостана оказалось на 86 тыс. больше, чем предполагалось, население Марий Эл на 5 тыс. больше, а население Мордовии, и без того крайне завышенное, – еще на 11 тыс. больше, я допустить не могу. Еще отличилась Саратовская область – это плюс 74 тыс., а также Самарская – плюс 36 тыс..», – поясняет эксперт.

Численность населения спустя несколько лет после каждой переписи постепенно становится все более завышенной Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также отмечает, что «советская и постсоветская статистика не очень хорошо учитывают выбытие людей». Когда люди переезжают, они не снимаются с регистрационного учета и продолжают годами числиться в том регионе, где они родились. Это общая проблема – миграционные потоки недоучитываются, поэтому в тех регионах, куда люди активно едут, население может быть занижено. И наоборот – у регионов, из которых уезжают, численность населения спустя несколько лет после каждой переписи постепенно становится все более завышенной. Качественно проведенная перепись должна «срезать» это завышение.

«Вполне вероятно, что численность населения в Татарстане также была завышена. Почти круглая цифра в 4 млн выглядит подозрительно, но, думаю, разница с реальным положением дел небольшая. На мой взгляд, если смотреть на весь ПФО, численность населения Татарстана чуть ли не самая близкая к истине, а в Мордовии, конечно, завышена сильнее всего», – резюмирует независимый демограф.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»