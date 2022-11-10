Из Балтасинского района отправлены медикаменты и сухофрукты в госпиталь Псковской области

Фото: https://vk.com/baltasi_official

Волонтеры из Балтасинского района отправили очередные посылки, наборы медицинских препаратов, средства первой помощи почтовой службой в госпитали Пскова. Там проходят реабилитацию военнослужащие, находящиеся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в группе муниципального образования во «ВКонтакте».

Параллельно продолжается сбор продуктов и одежды для взрослых и детей.

Для очередной партии гуманитарной помощи на пункт сбора в село Норма (Тази Гиззата, 2) можно принести женскую, мужскую и детскую одежду. Сбор продовольственной продукции осуществляется в здании ломбарда по ул. Советской, 1/1. Для набора продуктов, подлежащих хранению в прохладном месте, здесь созданы соответствующие условия.

Собранная гуманитарная помощь отправится в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области через волонтеров «Своих не бросаем».

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.