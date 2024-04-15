Из Апастовского района в Лисичанск и Рубежное прибыла партия гуманитарной помощи

Около 18 тонн груза, предназначенного для жителей новых регионов России и для военнослужащих, прибыли в Лисичанск и Рубежное из Апастовского района Татарстана.

Напомним, что апастовцы отправили в ЛНР материалы для строительных работ, одежду, продукты питания и другие необходимые вещи для военнослужащих и восстановления городов, а также традицонные национальные угощения.

Как рассказала исполнительный секретарь «Единой России» в городе Рубежное, республика Татарстан в очередной раз привезла горожанам огромную фуру продуктов питания и стройматериалов.

«Сейчас это особенно необходимо, так как в Рубежном идет огромная стройка. Особенно приятно, что груз прибыл в преддверии 9 Мая. У нас очень много пожилых инвалидов, молодых мам и многодетных родителей, мы сегодня начали выдавать им моющие средства, которые всем им крайне необходимы. Мы очень благодарны Татарстану», – рассказала она.

Глава Апастовского района Айрат Зиганшин, который также прибыл в новые регионы вместе с гуманитарной колонной, рассказал, что в сборе помощи участвовали жители района и местные предприниматели.