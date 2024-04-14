Апастовцы отправили 18 тонн груза для Лисичанска и Рубежного

Из Апастовского района отправили 18 тонн груза для жителей новых регионов России и для военнослужащих. Большая фура накануне отправилась в подшефные города Татарстану — Лисичанск и Рубежное, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

«Спасибо всем, кто внёс свой вклад в формирование гуманитарного груза. В каждой посылке — частица души! Победа будет за нами», — прокомментировал глава района Айрат Зиганшин.

В ЛНР отправили стройматериалы, одежду, продукты питания и другие необходимые вещи для военнослужащих и восстановления городов. Также бойцы получат традицонные национальные угощения.

Напомним, забота об еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае прошлого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».