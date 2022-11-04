Из Апастова мобилизованным землякам отправлено 2 тонны гуманитарной помощи

Жители Апастовского района РТ присоединились к республиканскому движению «Помощь рядом!» и собрали помощь мобилизованным землякам, сообщает «Апастово-информ».

В течение месяца жители приносили продукты, бытовые принадлежности, одежду, медикаменты и другие необходимые вещи в подростковый клуб «Алга».

К движению присоединились трудовые коллективы, предприятия и школьники, много помощи поступило и от жителей сельских поселений.

Всего было собрано около 2 тонн предметов повседневного обихода. «Благодарим всех, кто помогает нашим мобилизованным ребятам!» — поблагодарил руководитель подросткового клуба «Алга» Ильдар Салаватов.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.