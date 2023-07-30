Из Альметьевска в зону спецоперации направлено 86 тонн помощи

Альметьевский штаб «Своих не бросаем» отправил более 86 тонн помощи в зону специальной военной операции. Это в том числе продукты питания, инженерное оборудование, оргтехника, медикаменты, а также одежда и средства гигиены.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, волонтерами также была организована отправка автотранспорта в зону спецоперации. Кроме того, бойцам отправили детские рисунки.

«Поддержка наших ребят в зоне спецоперации и их семей — одна из приоритетных задач района. Наш штаб „Своих не бросаем“ сегодня ведет активную работу. Специалисты и волонтеры занимаются решением социальных, бытовых, финансовых вопросов семей мобилизованных и добровольцев, а также приемом гуманитарной помощи», — написал руководитель района.

Нагуманов напомнил, что штаб «Своих не бросаем» находится в Молодежном центре. Волонтеры работают каждый день с 8 до 20 часов. Там ежедневно принимаются и сортируются посылки жителей, а также проводятся консультации. Для получения необходимой информации всегда можно обратиться по номеру: 8 (8553) 26-01-01.

«Хочется поблагодарить всех за заботу и тепло сердец. Наши бойцы ценят каждое доброе слово, письмо и любую посильную помощь», — заключил Тимур Нагуманов.