Глава Алексеевского района навестил мобилизованных земляков в Казанском танковом училище
Глава Алексеевского района РТ Сергей Демидов навестил мобилизованных земляков на учебном полигоне Казанского танкового училища, где те проходят боевое слаживание. Об этом пишет газета «Заря».
Часть из них расположилась в палаточном лагере полигона Казанского танкового училища, часть — во временном пункте сбора мобилизованных в «Казань Экспо». После отправки связь с мобилизованными не прекратилась, и руководство района реагирует на просьбы и нужды земляков. Так, глава района привез им предметы первой необходимости и, конечно, угощения. Среди гостинцев — лимонад, выпечка, консервы и другие продукты.
Сергей Демидов пообщался с призванными по частичной мобилизации, поинтересовался их нуждами, ответил на вопросы. Для проживающих в палаточном лагере была доставлена бензопила, которая необходима в быту.
Глава муниципалитета предложил организовать автобус в выходные дни, чтобы семьи солдат могли бесплатно приезжать и навещать их. И уже в ближайшее воскресенье, 13 ноября, первый рейс привезет членов семей к полигону. Для этого близким родственникам до 12 ноября необходимо оставить заявку по телефону 8(472)342-39-00, указав свое имя и контактный телефон.
В разговоре с главой района алексеевцы также попросили обеспечить их современными жгутами с турникетами, аптечками и другими предметами. Все вещи будут доставлены в ближайшее время.
Помимо этого, Сергей Демидов заверил, что район возьмет под свою опеку семьи мобилизованных.
Фото: газета «Заря».