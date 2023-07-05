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75 затонувших судов поднимут со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ
В Татарстане из акваторий Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ будет поднято 75 затонувших судов. Об этом сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
«Минприроды России поддержан наш пилотный проект по подъему затонувшего имущества. Определен приоритетный перечень из 13 объектов. Сейчас Росморречфлот готовит техническую документацию», – сказал спикер.
Обследования акваторий Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ были проведены в 2016 году за счет средств республиканского бюджета и выявлены затопленные суда. «Они несут немалый вред и угрозу для реки», – подчеркнул Тарнавский.
Напомним, что Минтранс России выступил с предложением поднять уровень Нижнекамского водохранилища. Идея получила поддержку от Президента РФ Владимира Путина.
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