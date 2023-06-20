Минтранс предложил поднять уровень Нижнекамского водохранилища

Из-за недостатка глубины потери грузопотоков на Нижнекамском водохранилище составляют около 4 млн тонн за навигацию. Подъем его уровня до норматива позволил бы увеличить грузопоток до 8 млн тонн. С таким предложением к Президенту России Владимиру Путину обратился министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По его словам, проблемный участок водохранилища протянулся более чем на 60 километров – от Воткинского узла до Сарапула. Гарантированная глубина на сопряженных участках здесь достигает лишь 4 метров.

«Прошу вашего поручения Минтрансу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации определиться по мероприятиям и объемам финансирования в целях подъема уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64,4 метра по Балтийской системе высот для достижения гарантированной глубины для прохода судов с осадкой 3,6 метра», – заявил министр заявил на совещании о развитии речного судоходства.

Путин, в свою очередь, отметил, что российские реки должны быть достаточными по глубине для движения судов. «Безусловно, важно обеспечить гарантированные глубины для движения судов, прежде всего — по самым востребованным маршрутам», – заключил Президент.