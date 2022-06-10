Из аэропорта «Бегишево» откроются прямые рейсы в Стамбул

Из аэропорта «Бегишево» 24 июня откроются прямые рейсы в Стамбул. Они будут выполняться по пятницам, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ранее прямого авиасообщения между Нижнекамском и Стамбулом не было», — отметили в пресс-службе ведомства.

Вылет из Нижнекамска запланирован на 14.50, из Стамбула лайнер будет вылетать по субботам в 00.55.

Длительность полета составит около 4,5 часа. На маршруте будут задействованы российские лайнеры Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Казани в Сочи.