Июль в Татарстане начнется с гроз, сильного ветра и жары

В ближайшие дни на территории Татарстана ожидается неустойчивая погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня, как ранее сообщал «Татар-информ», в республике прогнозируется до +33 градусов, а также грозы и дожди.

На выходных, 1 и 2 июля, возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. В ночные часы ожидается от 13 до 18 градусов 1 июля, и от 11 до 16 градусов 2 июля. Днем будет прохладнее, чем в пятницу, — от 22 до 27 градусов.

Предварительно, в начале новой недели вероятность осадков снизится. И если 3 июля местами еще возможны кратковременные дожди, то 4-го числа осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 25–30 градусов.

Ранее Гидрометцентр заявил, что на протяжении июля в Татарстане ожидается теплая погода. При этом количество осадков снова окажется ниже нормы.