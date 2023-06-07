«Их спасла осечка»: жителя Казани судят за угрозу убить подростков

Перед началом заседания мама одного из подростков рассказала «Татар-информу» о том, что произошло с ее сыном в тот день

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мам, не могу говорить, в нас стреляют»

Перед началом заседания мама одного из подростков рассказала «Татар-информу» о том, что произошло с ее сыном в тот день.

«Мой сын днем ушел гулять с друзьями. Я позвонила ему, чтобы узнать, тепло ли он одет, а он отвечает: "Мам, не могу говорить, в нас стреляют. Мужчина на нас наводит пистолет и перезаряжает". Он рассказал, где находится, я посоветовала ему бежать в ближайший магазин. Я позвонила родителям других мальчиков, которые живут ближе. Папа одного из мальчиков пришел туда, забрал детей и развез их по домам. Потом уже мы написали заявление в полицию», – рассказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 25 февраля этого года в отдел полиции «Гвардейский» поступило сообщение о том, что во дворе дома на Губкина мужчина угрожал пистолетом подросткам.

На кадрах с домофона видно, как мужчина выходит из легкового автомобиля и направляет в сторону детей, находящихся у одного из подъездов, травматический пистолет, но выстрела не было.

На заседание сегодня пришло порядка 20 человек. Трое ребят потерпевших пришли со своими родителями и педагогами из школ.

Поддержать Дамира Нигаметзянова решили его бывшие одноклассники, мужчины до сих пор дружат, поэтому и пришли. Также ждала окончания процесса мама Дамира, она не стала заходить в зал и осталась снаружи.

На процессе прокурор зачитал государственное обвинение. По его словам, ребят спасла осечка.

«Дамир Нигаметзянов обвиняется в том, что, противопоставляя себя обществу и демонстрируя пренебрежение к обществу, из хулиганских убеждений, увидев троих несовершеннолетних молодых людей, используя травматический пистолет, передернул затвор и направил дуло в сторону несовершеннолетних. Далее он нажал на спусковой крючок пистолета с целью выстрелить в потерпевших, но не смог этого сделать из-за осечки», – сказал он.

На заседание сегодня пришло порядка 20 человек. Трое ребят потерпевших пришли со своими родителями и педагогами из школ Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Таким образом, Нигаметзянов совершил хулиганство с применением оружия и угрожал жизням подростков. Дамир Нигаметзянов не признает вину, комментировать обвинение он не стал.

«На днях хоронил друга»

Адвокат Нигаметзянова прочитала характеристики о нем с места жительства и с места работы.

«За период проживания по этому адресу он зарекомендовал себя с хорошей стороны. Он вежлив, учтив, внимателен к соседям. В чрезмерном употреблении алкогольных напитков или в агрессивном состоянии замечен не был. Это написали его соседи», – сказала она.

По словам адвоката Гумировой, в материалах уголовного дела имеется заключение судебно-психиатрической экспертизы, в которой есть ссылка на то, что Дамир Нигаметзянов подвергался медицинскому освидетельствованию в состоянии опьянения.

«При глубоком исследовании от 27 февраля этого года методом газовой хроматографии, в его моче был обнаружен только хлорпротиксен» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мной был сделан адвокатский запрос о предоставлении акта о его состоянии в тот день. В нем указано, что он действительно проходил медицинское освидетельствование. При первоначальных показаниях ложно были показаны такие вещества, как бензодиазепин, метадон и марихуана. При глубоком исследовании от 27 февраля этого года методом газовой хроматографии в его моче был обнаружен только хлорпротиксен. Других веществ не было обнаружено. Хлорпротиксен – это успокоительное, на которое у Нигаметзянова есть рецепт», – рассказала она.

Она также дополнила, что успокоительное он принял, потому что на днях хоронил друга. Суд начал допрашивать потерпевших. «Татар-информ» следит за развитием событий.