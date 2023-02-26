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Руc Тат
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Происшествия 26 февраля 2023 13:37

В Казани мужчина угрожал подросткам травматическим пистолетом

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Накануне, 25 февраля, в отдел полиции «Гвардейский» сообщили, что во дворе дома на Губкина мужчина угрожал пистолетом подросткам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчина выходит из легкового автомобиля и направляет в сторону детей, находящихся у одного из подъездов, предположительно, травматический пистолет.

Прибывшим на место полицейским подростки рассказали, что мужчина только угрожал, но не стрелял из пистолета. В результате случившегося никто не пострадал.

В данный момент по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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