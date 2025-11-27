Врачи БСМП Челнов впервые пересадили почку

Фото: vk.com/bsmpchelny

В Набережных Челнах врачи Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) впервые провели трансплантацию почки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«По регламенту, новые программы трансплантации открываются при участии специалистов из Москвы. Мы на всех стадиях консультировались с московскими хирургами, первые операции проводились совместно с заведующим отделением трансплантации почки и поджелудочной железы НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Джабраилом Сайдулаевым. Также на других этапах нам помогали коллеги из Казани», – рассказала заместитель главного врача БСМП по медицинской части Антонина Панина.

Пересадку выполнили хирурги БСМП: Антон Акимов, Айрат Арсланов, Дамир Хайсаров и Айрат Фатхетдинов. Пациенты – мужчины 45 и 30 лет. По словам врачей, обе операции длились полтора часа и прошли в штатном режиме. Пациенты чувствуют себя хорошо и сейчас готовятся к выписке. Для одного из мужчин это уже не первая трансплантация. С предыдущей донорской почкой он прожил около десяти лет.

«Оба пациента находились под нашим наблюдением, они проходили лечение в отделении гемодиализа БСМП. Случаи непростые: пятая, терминальная стадия хронической болезни почек, сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет у одного из пациентов. Это показания к трансплантации, в таких случаях единственное спасение – пересадка донорского органа», – рассказал хирург Айрат Фатхетдинов.

Ранее пациентам, которым требовалась пересадка почки, приходилось обращаться в Казань и Москву. Теперь высокотехнологичная медицинская помощь стала доступна и в Автограде.

Коллеги из федерального центра трансплантологии отмечают высокий уровень подготовки специалистов БСМП и большой потенциал для дальнейшего развития трансплантологии.

«В начале ноября на базе больницы скорой медицинской помощи имени Р.С. Акчурина мы с коллегами выполнили первые в учреждении трансплантации почки. Уровень подготовки операционной бригады БСМП высокий, работали слаженно. Мы уже были знакомы с коллегами – все они прошли специализированное обучение в НМИЦ Шумакова и сейчас поддерживают с нами связь для консилиумов по непростым клиническим случаям. Обе операции прошли штатно. В учреждении есть необходимая инфраструктура, квалифицированные специалисты и реальный потенциал для устойчивого расширения трансплантационной программы», – отметил Джабраил Сайдулаев.

Программа трансплантации почки в клинике стартовала по инициативе Минздрава РТ и министра Альмира Абашева, а также при содействии Центра имени академика Шумакова.