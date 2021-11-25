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Путешествия и туризм
25 ноября 2021  08:52
Арсений Каримов

Иванов: Турпоток в Татарстане восстановился до 90–93% к допандемийному

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Туристический поток в Татарстане продолжает расти после спада в 2020 году, вызванного пандемией коронавируса. В текущем году он составил 90–93% от значений 2019-го. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Госкомитета по развитию туризма РТ Сергей Иванов.

«Оценивая итоги девяти месяцев этого года, мы видим, что туристический поток гораздо выше, чем за аналогичный период 2020 года. Если сравнивать с допандемийным 2019 годом, то мы видим, что поток восстановился на 90–93%. В этом году был устойчивый турпоток с мая по сентябрь, были всплески и в весенние праздники. Поэтому можно сказать, что сейчас мы идем почти по графику 2019 года», — заметил собеседник агентства.

По словам Сергея Иванова, за девять месяцев текущего года Татарстан посетили более 2,4 млн туристов. При этом изменилась структура путешествий: люди предпочитают ездить поодиночке, а не организованными группами, а также бронировать отели за несколько дней до заезда, а не заранее.

Полную версию интервью с председателем Госкомитета по развитию туризма РТ Сергеем Ивановым читайте на сайте ИА «Татар-информ».

#Иванов Сергей #комитет по развитию туризма
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