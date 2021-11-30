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Ру Тат
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Путешествия и туризм
30 ноября 2021  13:07
Арсений Каримов

Иванов: Туристический поезд с видами Казани в метро Москвы поможет развитию туризма в РТ

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Москва — это основной туристический рынок для Татарстана. Наибольшее количество туристов приезжает в республику именно оттуда. Поэтому размещение видов Казани в одном из поездов Московского метрополитена может поспособствовать еще большему росту туристического интереса к региону. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Появление такого туристического поезда в московском метро и наличие в нем видов Казани — это очень круто. В таком поезде за день проезжает огромное количество людей. Больше всего туристов в Татарстан приезжает именно из Москвы. Ростуризм, делая подобные вещи, очень помогает развитию туризма в регионах», — отметил собеседник агентства.

В Московском метрополитене накануне начал курсировать туристический поезд с изображениями видов 19 регионов страны. Одним из них стал Татарстан, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#Сергей Иванов #московское метро
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