В московском метро начал курсировать поезд с видами Казани

Фото: пресс-служба Ростуризма

По Сокольнической ветке Московского метрополитена до 29 мая будет ходить туристический поезд, который посвящен путешествиям по России. Вагоны расписаны пейзажами разных частей страны, среди которых есть и виды Казани. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: © пресс-служба Ростуризма

«С сегодняшнего дня по исторической Сокольнической ветке московского метро будет курсировать состав, в оформлении которого — самые разные туристические магниты десятков регионов России — от курортного Юга, атмосферных исторических городов Центральной России, живописных гор Урала и родовых башен Кавказа до невероятного полярного сияния Севера, песчаных дюн Балтики и экзотического Дальнего Востока», — сообщила руководитель федерального ведомства.

«Мы постарались выбрать не только точки и направления, которые уже стали туристическими брендами, но и рассказать о необычных, уникальных достопримечательностях, локальной гастрономии и показать самые живописные виды нашей огромной страны», — объяснила концепцию проекта Догузова.

Фото: © пресс-служба Ростуризма

В каждом вагоне поезда предусмотрен QR-код, с помощью которого можно будет получить информацию о регионе, добавила глава Ростуризма.

При этом каждый вагон посвящен двум туристическим направлениям. Показаны самые интересные локации и пейзажи, а также описаны гастрономические особенности региона и самые популярные туристические маршруты.

Среди мест, представление о которых поможет составить поезд, — Байкал, Эльбрус, Кунгурская пещера, гейзеры и вулканы Камчатского края, Казань и многие другие уголки России.