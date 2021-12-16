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Ру Тат
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Путешествия и туризм
16 декабря 2021  14:00
Арсений Каримов

Иванов: Рассчитываем, что в новогодние каникулы Татарстан посетят около 150 тыс. туристов

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Традиционно в новогодние каникулы Татарстан посещают около 150 тыс. туристов. В этом году ожидается такой же поток. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Традиционно Татарстан в новогодние каникулы посещали около 150 тыс. человек. Точную цифру мы увидим по окончанию этого периода», — заметил руководитель госкомитета.

Ранее Иванов заявил, что к новогодним праздникам забронировано практически 100% номерного фонда отелей республики.

#иванов сергей #госкомитет рт по туризму
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