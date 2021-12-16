Загрузка отелей Казани в новогоднюю ночь составит 100%

На сегодняшний день загрузка отелей Казани на новогоднюю ночь составляет в среднем 70%. При этом ожидается, что за последние две недели загрузка отелей дойдет до 100%. Ситуацию на туристическом рынке охарактеризовал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В некоторых отелях загрузка на сегодняшний день и 80%, и 90%. В целом в течение новогодних каникул мы ожидаем загрузку объектов размещения порядка 75–80%. Традиционно в Казани будет очень много гостей и туристов. Они приедут изо всех регионов нашей страны, и мы готовы их встречать», — сказал глава ведомства.

Для туристов в Казани будет работать фольклорная программа — «Новогодний ужин — национальное шоу Kazan». Она по традиции проходит в комплексе «Туган авылым».

«Это ужин с национальной кухней и фольклорная программа, которая включает традиционные песни, танцы, конкурсы», — рассказал Иванов, отметив, что программа предназначена не только для туристов, но и для всех интересующихся жителей Татарстана.

Программа будет проходить с 1 по 5 января ежедневно дважды в день — в 18.00 и 20.30.