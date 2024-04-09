Иванов поддержал идею проведения турслета многодетных семей в Татарстане

Идею проведения в Год семьи туристического слета для многодетных семей в Татарстане поддержал сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ, председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

«Идея прекрасная, я думаю ее обсудить, собрать все семьи, предложить интересную программу, чтобы было чем заняться детям, чтобы родители в этот момент могли отдохнуть или что-то поделать вместе с детьми», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более половины гостей, приезжающих в Татарстан, путешествуют вместе с семьями. Регион предлагает разнообразные туры. Туристам, путешествующим целыми семьями, в республике предлагают посетить Болгар, Свияжск, Елабугу, «Лес чудес» в Арском районе, «Дикую ферму» в Рыбно-Слободском районе, Билярск в Алексеевском районе.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Девятого января Правительство страны утвердило план мероприятий.