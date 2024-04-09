Госкомитет по туризму назвал популярные направления для семейного отдыха в Татарстане

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Более половины гостей, приезжающих в Татарстан, путешествуют вместе с семьями. Регион предлагает туристам разнообразные туры. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире ЦУР РТ председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

«52,8% всех прибывающих к нам туристов приезжают с семьями. Остальные приезжают разным составом — вместе с друзьями либо поодиночке. Молодежь, как правило, самостоятельно организовывает себе путешествие, они сами ищут, что посмотреть и куда сходить. С точки зрения организованного турпотка превалируют семьи», — сказал он.

Для туристов, путешествующих целыми семьями, в республике предлагается посетить Болгар, Свияжск, Елабугу, «Лес чудес» в Арском районе, «Дикую ферму» в Рыбно-Слободском районе, Билярск в Алексеевском районе.

«Сейчас мы разрабатываем программу по Чистополю. Надеюсь, что в этом году туда можно будет поехать по интересной программе», — добавил Иванов.

В числе других популярных направлений — Камско-Устьинский район, Тетюши и другие.

22 ноября 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.