Ассоциация отелей Казани и РТ попросила упростить систему сбора турналога

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов попросил парламентариев Поволжья рассмотреть возможность совершенствования системы сбора туристического налога. В частности, он предложил использовать технологию курортного сбора. Речь об этом зашла сегодня на рабочей встрече законодателей Приволжского федерального округа с представителями организаций туристической отрасли Татарстана.

«Предлагаем вернуться к эксперименту, который был с курортным сбором. Он действовал в нескольких регионах России до введения турналога. Там порядок уплаты был следующий: гость заселяется в отель, неважно, кто заплатил за его номер, но в момент заселения ему давали отдельный чек за курортный сбор. Он платил», – сказал Иванов.

По его словам, при такой схеме гостиницы четко видят, какую сумму необходимо перечислить в бюджет муниципалитета. «Минимум администрирования и максимально прозрачная история. Там всё было четко, просто и понятно», – пояснил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Максимальная ставка по турналогу составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей. Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова предложила убрать минимальную ставку в размере 100 рублей, оставив процентное соотношение.

«Мы знаем, что у нас в течение пяти лет будет меняться туристический налог. Исходя из того, что мы несем колоссальные расходы, отвечая за безопасность наших гостей, за сервис, нам бы хотелось, чтобы ставка не поднималась до 5%. Для крупных отелей, когда ставка будет 5%, будет уже колоссально много, исходя из налоговых реформ, которые грядут в 2026 году», – подчеркнула она.

Гадзаова добавила, что при минимальной ставке в 100 рублей стоимость номера должна составлять 10 тыс. рублей в сутки. «То есть мы платим либо 1%, но не менее 100 рублей в сутки. А в настоящее время у нас есть бюджетные варианты, где стоимость размещения, например, в хостеле может стоить 600 рублей. В этом случае 1% – это 6 рублей, но ни в коем случае не 100 рублей», – заметила она.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин попросил парламентариев Поволжья обсудить этот вопрос в профильных комитетах законодательных собраний.

«Для начала эту ситуацию нужно проанализировать. Если потребуется, выйдем на федеральный уровень. Заняться этим вопросом необходимо серьезно, поскольку внутренний туризм составляет большую долю туристического потока в целом по стране», – отметил он.

По мнению председателя Совета законодателей ПФО, Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, в этом случае можно выйти с законодательной инициативой.

«Зачем создавать дополнительные сложности, когда можно делать всё то же самое, но без ущерба вашей трудоемкости. Оплата туристического налога не должна превращаться в проблему ни для гостиниц, ни для отдыхающих», – убежден он.

Люлин также заверил, что Совет законодателей изучит этот вопрос.