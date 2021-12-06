Иванов: Около 85-90% номеров в отелях РТ забронированы на новогодние праздники

На новогодние праздники в отелях Татарстана наблюдается высокий процент бронирования. Уже сейчас порядка 85-90% номеров заняты. Об этом рассказал глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы ожидаем на новогодние праздники такой же туристический поток, как в и прошлом году. Все готовят новогоднюю программу. По статистике бронирования мы видим, что порядка 85-90% номерного фонда гостиниц и отелей уже заняты», — отметил Иванов.

Он напомнил, что на этих новогодних праздниках будет работать программа чартерных туристических авиарейсов из Москвы, что также увеличит число путешественников в Казани на новогодних праздниках.