news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Путешествия и туризм
6 декабря 2021  13:20
Арсений Каримов

Иванов: Около 85-90% номеров в отелях РТ забронированы на новогодние праздники

news_top_970_100

На новогодние праздники в отелях Татарстана наблюдается высокий процент бронирования. Уже сейчас порядка 85-90% номеров заняты. Об этом рассказал глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы ожидаем на новогодние праздники такой же туристический поток, как в и прошлом году. Все готовят новогоднюю программу. По статистике бронирования мы видим, что порядка 85-90% номерного фонда гостиниц и отелей уже заняты», — отметил Иванов.

Он напомнил, что на этих новогодних праздниках будет работать программа чартерных туристических авиарейсов из Москвы, что также увеличит число путешественников в Казани на новогодних праздниках.

#Сергей Иванов #туризм в татарстане #Новый год
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное