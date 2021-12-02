К Новому году между Казанью и Москвой начнут курсировать туристические чартерные рейсы

Во время новогодних каникул между Казанью и Москвой будут выполняться туристические чартерные рейсы, сообщил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы подготовили новую, чартерную программу, стартующую 31 декабря. Это второй опыт постановки таких программ в этом году», — рассказал Иванов.

Он добавил, что первая цепочка чартерных рейсов началась 13 сентября этого года, когда в Казань из Москвы гости впервые прилетели туристическим чартером. Всего были выполнены семь рейсов со средней загруженностью в 95%. Услугами воспользовались около 1 тыс. человек.

«Благодаря чартерным рейсам в стране изменился формат туризма, ведь это дает существенную экономию. Кроме того, большинство туристов предпочитают, чтобы их поездка была организована от начала и до конца», — подчеркнул Сергей Иванов.

Для прилетающих в Казань туристов разработаны специальные программы: «Новый год в Казани», «Рождество в Казани» и «Новогодние каникулы». Все три тура созданы в трех вариантах «Лайт», «Стандарт» и «Макси». Кроме того, разработана отдельная программа «Новогодняя сказка» для семейного отдыха. Всего планируется четыре рейса как в Казань, так и в Москву.

Поездка в столицу Татарстана предполагает посещение исторической части Казани, новых районов, великого Болгара, острова-града Свияжск и Елабуги. Кроме того, гости смогут посетить деревню Кыш Бабая в селе Новый Кырлай.

Во время новогодних каникул в городе будет работать вся сфера гостеприимства. Однако для посещения почти всех заведений необходимо наличие QR-кода. Код не требуется только для заселения в гостиницу и пользования ее инфраструктурой.