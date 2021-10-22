Иванов: Не видим глобального риска для сферы туризма в РТ из-за введения нерабочих дней

Введение системы QR-кодов, а также объявленные нерабочие дни на следующей неделе не нанесут серьезного удара по сфере туризма в Татарстане. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Да, ограничения есть, но начиная с 11 октября мы видим, что у всех туристов есть QR-коды, и они вакцинированы, либо спокойно отдыхают в рамках существующих ограничений. Мы не видим глобальных рисков по снижению туристического потока. Оно, безусловно, будет, но не такое большое», — отметил собеседник.

При этом он подчеркнул, что ожидаемое снижение связано не с ограничениями, вводимыми в Татарстане, а с личным решением людей пока отложить путешествия.

20 октября Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране будут нерабочими.