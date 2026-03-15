Иван Жиганов: «Национальный музей РТ не проявляет интереса к наследию Назиба Жиганова»

Национальный музей РТ не проявляет интереса к эпистолярном и нотному наследию Назиба Жиганова, считает сын композитора, директор Детского музыкального театра «Домисолька» Иван Жиганов.

«Дело закончилось тем, что я договорился с Национальным музеем музыки в Москве, его директором Михаилом Брызгаловым: нотное наследие они заберут себе, и только потому, что интереса нет ни у Национального музея Татарстана, ни у музея-квартиры [Жиганова]. Письма с 1948 по 1988 год, переписка с Шостаковичем, Литинским – с кем только нет! У меня лежат оригиналы, и они никому не интересны», – считает сын композитора.

