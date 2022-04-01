Иван Максимов — новый главный тренер «Ак Барс-Динамо»

Сегодня игрокам казанского «Ак Барс-Динамо» по хоккею с мячом был представлен новый главный тренер — 48-летний Иван Максимов, о чем стало известно корреспонденту «Татар-информа». В клубе подтвердили информацию о его назначении.

Таким образом, за год у дербышинцев появился третий наставник. Александра Епифанова после четырех кряду поражений на старте прошлого сезона сменил Михаил Пашкин, покинувший на днях «Ак Барс-Динамо» после истечения срока контракта. По неофициальной информации, он продолжит карьеру в хабаровском «СКА-Нефтянике».

Максимов является одним из лучших игроков российского хоккея с мячом за последние четверть века. Как и Пашкин, он является воспитанником красноярского хоккея.

Достаточно сказать, что в 592 матчах чемпионата России Максимов забил 699 голов и сделал 317 голевых передач. Выступая за «СКА-Нефтяник» 29 января 2006 года, Максимов установил рекорд результативности первенства страны, забив в матче против «СКА-Забайкальца» 12 мячей. Кроме того, он является четырехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

Повесив коньки на гвоздь в 2015 году в рядах родного «Енисея» в ранге чемпиона России, Максимов остался членом тренерской бригады красноярской команды. В качестве главного тренера «Енисея» он руководил сибиряками в начале сезона 2018-2019 годов, покинув команду в декабре по собственному желанию. Затем Максимов возглавил столичный клуб высшей лиги «Динамо-Крылатское».