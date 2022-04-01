Михаил Пашкин покинул пост наставника «Ак Барс-Динамо»

Наставник казанского клуба по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» Михаил Пашкин покинул свой пост после завершения срока контракта, сообщает клубная пресс-служба.

Пашкин, в прошлом сезоне приведший красноярский «Енисей» к победе в чемпионате России, принял казанскую команду в ходе сезона после четырех подряд поражений кряду.

Михаил Пашкин совместно с тренерским штабом, сумел объединить команду вокруг себя, поверить в собственные силы, наиграть боевой состав и – в результате добиться поставленной цели – выхода в плей-офф, где казанцы выбыли в четвертьфинале, дважды уступив архангельскому «Воднику». Такова позиция руководства «Ак Барс-Динамо».

По неофициальной информации, Пашкин продолжит карьеру на посту наставника хабаровского «СКА-Нефтяника». О преемнике Пашкина в Дербышках станет известно позже.