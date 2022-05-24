Иван Игнатьев вернется в «Рубин»: «Крылья Советов» не стали выкупать контракт форварда

Нападающий Иван Игнатьев покинул расположение «Крыльев Советов» и вернется обратно в «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Отмечается, что форвард вернется в казанский клуб в связи с завершением срока аренды. Самарцы не стали включать опцию выкупа Игнатьева за 2.5 миллиона евро.

«Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит игрока за выступления в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшем!» — говорится в заявлении пресс-службы.

В составе самарского клуба 23-летний нападающий провёл 5 матчей и забил 1 гол в первой же игре через 10 минут после выхода на поле. Портал Transfermarkt оценивает Игнатьева в 2 миллиона евро.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне, даже в случае официального вылета команды в ФНЛ.

В свою очередь, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила, почему в корне не согласна с официальной позицией клуба.