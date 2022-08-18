«Итиль или не Итиль?» Археологи наткнулись на стену в поисках столицы Хазарского каганата

В этом году исследователи обнаружили древнюю стену, которая, предполагают археологи, была фортификационным сооружением Фото предоставлено Астраханской археологической экспедицией

Город подробно описан, но найти «Атлантиду» хазарского государства до сих не удавалось

Астраханская археологическая экспедиция третий сезон продолжает работу на Семибугорьевском археологическом комплексе. В этом году исследователи обнаружили древнюю стену, которая, предполагают они, была фортификационным сооружением, то есть крепостной стеной города. В том, что постройка и множественные обнаруженные на раскопе находки относятся к периоду Хазарского каганата, то есть к VIII–X векам, археологи не сомневаются. Но главный их вопрос – «Итиль или не Итиль?». Название столицы Хазарского каганата упоминается в письменных исторических источниках, и город даже достаточно подробно описан, в том числе с указанием месторасположения, но найти «Атлантиду» хазарского государства до сих пор ученым не удавалось.

Корреспондент «Татар-информа» побеседовала с руководителем экспедиции – старшим научным сотрудником Астраханского музея-заповедника Дамиром Соловьевым о ходе раскопок. В прошлом году, напомним, мы писали о том, что археологи впервые в Нижнем Поволжье обнаружили в Семибугорьевском комплексе предметы государственной культуры Хазарского каганата – салтово-маяцкой культуры.

В том, что постройка и множественные обнаруженные на раскопе находки относятся к периоду Хазарского каганата, археологи не сомневаются Фото предоставлено Астраханской археологической экспедицией

Догадка Льва Гумилева

15 августа в России отмечали День археолога. Лучший подарок для вас – значимая находка или открытие? Расскажите, над чем и как работали в этом году.

Астраханская археологическая экспедиция включает в себя представителей Астраханского музея-заповедника, Белгородского государственного университета, Донского исторического музея и Института океанологии имени Ширшова, а также географический факультет МГУ. Первые два года мы проводили работы в разведочном режиме – обнаружили древнее поселение, расширили зону поиска, чтобы уточнить данные об объекте. Этими разведочными работами было установлено месторасположение, где хорошо представлен насыщенный культурный слой – это на территории Семибугорьевского сельсовета. Здесь протекает река Болда, с одной стороны располагается село Семибугры, а на противоположной стороне реки – село Бараний Бугор. И тут мы выявили новый объект [исторического] поселения Бараний Бугор.

«Здесь культурный слой на данный момент представлен толщиной около 2 метров, и он очень насыщенный» Фото предоставлено Астраханской археологической экспедицией

Изначально работы здесь проводил Лев Гумилев в 1963 году. На бугре, который расположен рядом с селом, он обнаружил ряд хазарских погребений. У него были попытки проводить раскопочные работы, целый скандал разразился из-за неправильного их ведения. В итоге он работу не продолжил.

Мы в прошлом году заложили шурфы на территории села, удалось выйти на насыщенный культурный слой. В этом году в июле развернули раскоп на месте, где был обнаружен культурный слой совместно с Белгородским университетом. Нами на данный момент обнаружен крайне насыщенный материалами слой, все представленные материалы связаны с Хазарским каганатом – обнаружены десятки тысяч фрагментов керамики, кости, изделия из металла (ременные обоймы, ременные распределители, ряд индивидуальных находок), большое количество керамики представлено крымскими амфорами, то есть материалами импорта.

«Обнаружены десятки тысяч фрагментов керамики, кости, изделия из металла» Фото предоставлено Астраханской археологической экспедицией

Массивная стена из необожженного кирпича

Какая самая значимая находка этого сезона?

Нам удалось обнаружить остатки стены, которая сложена из сырцового, то есть необожженного, кирпича. Она очень массивная, толщиной около 3-4 м на данный момент. Она сильно разрушена, была подвержена, судя по всему, длительному затоплению, поэтому ряд кирпичей деформированы – растекшиеся, расплывшиеся. Но тем не менее все это читаемо, кладка хорошая, сохранившаяся на высоту до пяти кирпичей – в археологическом плане это достаточное количество для понимания ситуации. На данный момент в раскопе вскрыто около 150 квадратных метров, мы будем расширять и расширять – чтобы посмотреть направление стены, в каком направлении она идет. Она действительно очень массивная, мы поймали только часть. Скрыто от нас значительно больше того, на что мы сейчас вышли. За один сезон ее невозможно будет вскрыть – это огромный титанический труд, привлечение больших ресурсов, да и не надо, потому что любая работа требует осмысления. Как я и говорил, сначала нужно подтвердить, что это действительно стена, может быть, это иное сооружение. В этом сезоне работают у нас до 40 человек.

«На данный момент в раскопе вскрыто около 150 квадратных метров, мы будем расширять и расширять» Фото предоставлено Астраханской археологической экспедицией

Чем важна эта стена и каковы ваши дальнейшие шаги?

В данный момент мы расширяем зону раскопа, локализуем эту стену и будем ее исследовать хотя бы на каком-то участке, чтобы понять и подтвердить наше предположение, что это фортификационное сооружение – крепостная стена. Если это подтвердится, то мы будем иметь культурный слой, который сообщит нам, что здесь был хазарский город, обнесенный крепостной стеной. Тогда мы окончательно ставим точку в том, что на этом месте располагался город хазарского времени. Масштабы его неизвестны, на данный момент разведки еще ведутся, но, судя по всему, памятник занимает достаточно большую территорию. Неизвестно, насколько протяженной была стена, были ли на ней башни – маршевые, поворотные… На все эти вопросы только еще предстоит ответить масштабными работами. Но уже сейчас можно сказать, что перед нами раскрывается наглядная картина хазарского города, расположенного в части дельты. Согласно письменным источникам, именно там располагалась столица Хазарского каганата – город Итиль. И эти же источники упоминают, что других городов там нет. Итиль это или не Итиль, утверждать сейчас, конечно, рано... Тем не менее перспектива вырисовывается достаточно большая, что это именно он.

«Работы потребуют бесчисленного количества сезонов – еще и после нашей смерти люди будут работать» Фото предоставлено Астраханской археологической экспедицией

«Находок так много, что копать быстро не получается»

Сколько еще сезонов раскопок будет нужно, чтобы «увидеть» всю стену?

Работы потребуют бесчисленного количества сезонов – еще и после нашей смерти люди будут работать, потому что памятник огромный и крайне интересный. А самое главное – крайне насыщенный: такое количество находок, что копать быстро не получается. Для хазарского памятника это очень серьезное количество, потому что обычно слои хазарского времени достаточно разреженные, материала мало представлено. А здесь культурный слой на данный момент представлен толщиной около 2 метров, и он, повторяю, очень насыщенный.

«Памятник огромный и крайне интересный» Фото предоставлено Астраханской археологической экспедицией

Хорошо, крепостная стена помогает понять – здесь был город. Но неужели только ее достаточно ученым?

Стоит вопрос об обнаружении зоны с жилыми объектами. Мы сейчас попали в пространство у стены, здесь этих объектов (домов) не обнаружено. При таком мощном слое понятно, что таких объектов должно быть много. Это все дело предстоящих сезонов, предстоящих исследований.

Институт археологии имени Халикова заинтересовался этими работами. Думаю, в ближайшее время мы выстроим совместную работу. Они занимались этим вопросом, проводили разведывательные работы недалеко, в селе Мошаик, на Селитренном городище.

Фотографии предоставлены Астраханской археологической экспедицией